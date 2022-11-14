США, Південна Корея та Японія домовилися про спільну відповідь на наступні ядерні випробування КНДР

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Loco Steve / Flickr

США, Південна Корея та Японія домовилися спільно відреагувати на наступні ядерні випробування КНДР. Це вже будуть сьомі такі випробування.

Про це заявив радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван, пише Reuters.

Він наголосив, що Сполучені Штати, Японія та Південна Корея матимуть скоординовану відповідь на такі дії з боку Північної Кореї.

Також Салліван зазначив, що ядерні випробування КНДР будуть «грубим порушенням» кількох резолюцій Радбезу ООН.