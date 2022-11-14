ЗСУ ліквідували ще 510 російських окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Упродовж 13 листопада російська армія втратила вбитими ще 510 солдатів. Загалом за 264 дні вторгнення росіяни недорахувалися 81 370 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 848 танків (+8 за минулу добу);
- 5 748 бойових броньованих машин (+6);
- 1 839 артилерійських систем (+2);
- 393 РСЗВ;
- 206 засобів ППО;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 509 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+2);
- 399 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 316 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+21);
- 160 одиниць спеціальної техніки.
- Росія веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Також противник намагається утримати тимчасово захоплені території, а тому зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.