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ЗСУ ліквідували ще 510 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 13 листопада російська армія втратила вбитими ще 510 солдатів. Загалом за 264 дні вторгнення росіяни недорахувалися 81 370 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці: