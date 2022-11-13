У Чехії збирають кошти на 15 зенітних установок Viktor. Вони допоможуть збивати іранські дрони

Новини

Український мілітарний портал

У Чехії почали збір коштів на 15 мобільних зенітних установок Viktor. Вони допоможуть українській армії збивати іранські дрони.

Про це пише «Мілітарний».

Організатори збору мають на меті зібрати $3,85 мільйона для виробництва таких установок. Наразі там зібрали вже $80 тисяч.

Viktor — це чеський спарений 14,5-мм зенітний кулемет, встановлений на шасі пікапа Toyota Land Cruiser. Боєкомплект модуля — 300 споряджених набоїв і 300 додаткових, які можна взяти із собою.

Сам кулемет має і денний, і нічний приціл. Він може вражати цілі на відстані до двох кілометрів. Головне завдання такої саморобної зенітної установки — боротьба з повільними повітряними цілями, такими як іранські дрони Shahed-136.