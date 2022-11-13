«Укрзалізниця» почала продавати квитки до Херсону, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Ними можна скористатися після деокупації

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НАБУ

Компанія «Укрзалізниця» запускає продаж квитків до Херсону, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Це зробили у рамках благодійного проєкту «Квитки до перемоги» разом із платформою UNITED24.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Від 13 листопада можна купити квитки на три перших рейси з Києва до пʼяти міст: уже деокупованого Херсону, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

«Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним — одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем», — пояснили в «Укрзалізниці».

На цих маршрутах їздитиме «Потяг до перемоги», присвячений подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

Виручені кошти витратять на закупівлю автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Купити символічний квиток можна за посиланням.