«Укрзалізниця» почала продавати квитки до Херсону, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Ними можна скористатися після деокупації
- Автор:
- Анна Холоднова
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НАБУ
Компанія «Укрзалізниця» запускає продаж квитків до Херсону, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Це зробили у рамках благодійного проєкту «Квитки до перемоги» разом із платформою UNITED24.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Від 13 листопада можна купити квитки на три перших рейси з Києва до пʼяти міст: уже деокупованого Херсону, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.
«Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним — одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем», — пояснили в «Укрзалізниці».
На цих маршрутах їздитиме «Потяг до перемоги», присвячений подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.
Виручені кошти витратять на закупівлю автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.
Купити символічний квиток можна за посиланням.
- 11 серпня «Укрзалізниця» запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків. А 23 серпня «Укрзалізниця» запустила розписаний митцями «Потяг до перемоги». Він присвячений тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір російським військам.