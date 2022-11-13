Новини

Генштаб: Росія втратила в Україні 650 військових за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Станом на 13 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 80 860 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: