Генштаб: Росія втратила в Україні 650 військових за добу
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Станом на 13 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 80 860 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 840 танків;
- 5 742 бойові броньовані машини;
- 1 837 артилерійських систем;
- 393 реактивні системи залпового вогню;
- 206 засобів протиповітряної оборони;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 4 295 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 507 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 160 одиниць спеціальної техніки;
- 399 крилатих ракет.