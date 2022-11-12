Російські окупанти вивезли з музеїв Херсонської області приблизно 15 тисяч картин

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Російські загарбники розікрали культурний фонд Херсонської області. До окупованого Сімферополя вони вивезли орієнтовно 15 тисяч картин.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Найбільше постраждав Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. У постійній експозиції музею були твори іконопису XVII — початку XX століття, українського мистецтва другої половини XIX — початку XX століття та роботи сучасних митців.

Загалом награбоване з музеїв області помістилося в чотири вантажівки.

У центрі зауважили, що росіяни вкрали не тільки культурні цінності, але й сантехніку та побутову техніку.