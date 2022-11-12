За перший день збору на морський флот дронів задонатили понад 120 мільйонів гривень
- Автор:
- Костя Андрейковець
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За перший день збору на морський флот дронів задонатили понад 120 мільйонів гривень, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Цього вистачить на закупівлю 12 морських безпілотників українського виробництва. Ціна одного безпілотника — 10 мільйонів гривень. Флот складатиметься зі 100 морських дронів.
Першим підтримав збір на UNITED24 волонтер Ігор Лаченков, який разом з українцями назбирав понад 29 мільйонів гривень.
На перший дрон 11 листопада зібрали менш ніж за годину. Він отримає назву «Херсон». На другий дрон кошти зібрали мешканці Литви з ініціативи журналіста Андрюса Тапінаса. Кошти для третього дрона зібрали українські IT-компанії Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech. Назви для цих дронів оберуть самі жертводавці.
- Раніше Володимир Зеленський оголосив про формування спеціального морського флоту.
- 11 листопада Україна почала збір коштів на цей флот.
- У коментарі «Бабелю» в Мінцифри розповіли, що контрактують дрони у засекреченого українського виробника. Сама розробка теж секретна. У відомстві додали, що вказані морські дрони можуть вести дальню розвідку, супроводжувати та підтримувати бойові кораблі, конвоювати торгові судна, а також корегувати вогонь і проводити самостійні атаки.