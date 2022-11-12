Повітряні сили: Війська росії можуть завдати нового ракетного удару по Україні найближчими днями
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Війська росії можуть завдати нового масованого удару по Україні напередодні або під час проведення саміту G20 в Індонезії (15—16 листопада).
Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
«Усі знають, які події насуваються, зокрема саміт «Двадцятки». Вони дуже люблять приблизно в такі дні здійснювати якісь провокації», — сказав він в ефірі телемарафону.
Ігнат додав, що наразі росія накопичує ракети та дрони для нових масованих атак.
- 10 листопада Ігнат попереджав, що росіяни накопичують ракети та дрони. Окупанти знову можуть атакувати енергообʼєкти України.
- Останній масований ракетний удар стався 31 жовтня. Тоді окупанти випустили 78 ракет, чотири безпілотники Shahеd-136 та один безпілотник «Ланцет-3».