Нідерланди виділять додаткових €110 мільйонів для допомоги Україні з енергопостачанням
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Нідерланди виділять Україні додаткових €110 мільйонів для допомоги з енергопостачанням взимку. Кошти підуть на житло для українців, ремонт систем водопостачання і енергомережі, закупівлю газу, продуктів та електроенергії.
Про це повідомила міністр внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер.
«Україна готується до важкої зими. Половина систем енергопостачання зруйнована. Українці зіткнуться з виснажливими умовами в найближчі місяці. Нідерланди нададуть додаткові €110 мільйонів (€180 мільйонів загалом) для допомоги з енергопостачанням і житлом цієї зими», — написала вона у Twitter.
Фінансування здійснюватиметься через Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку.