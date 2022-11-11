У Парижі тестували повітряне безпілотне таксі. Його планують запустити у 2024 році

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У французькій столиці Парижі вперше провели випробування безпілотного повітряного таксі. Його хочуть запустити з 2024 року.

Про це пише Reuters.

Двомісний дрон Volocopter нагадує невеликий гелікоптер із вісьмома гвинтами. Він злетів із пасажиром на борту з аеродрому «Понтуаз-Кормей» поблизу Парижу та зробив невелике коло.

Пілот-випробувач Пол Стоун зазначив, що цифрова система польоту та кілька роторів значно полегшують політ, якщо порівнювати дрон із керуванням традиційним гелікоптером.

Гендиректор компанії Volocopter підкреслив, що протягом наступних 18 місяців там підготують дрон до сертифікації. У компанії Volocopter планують зробити гелікоптери повністю автоматизованими, щоб на борту були лише пасажири.