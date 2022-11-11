Витоку немає. У Харкові МАГАТЕ перевірило ядерний обʼєкт, який зазнав російських обстрілів

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело експертну перевірку з приводу додержання гарантій з ядерної безпеки в Харківському науково-дослідному центрі, де розташовується ядерна установка «Джерело нейтронів». Саме за його безпеку для суспільства переймалися науковці, коли росіяни обстрілювали Харків.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ та Державної інспекції ядерного регулювання України.

Це була планова перевірка МАГАТЕ, вона не повʼязана з російськими фейками про звинувачення України у створенні «брудної бомби». Перевірка зумовлена обстрілами, які росія вчиняла з порушенням усіх семи принципів безпеки у сфері атомної енергетики.

Інспекція не виявила радіоактивного витоку чи ядерного матеріалу, про який не ідеться в дозвільних документах.

«Зауважень з боку інспекторів немає. Це — звичайна, планова інспекція, яка не пов’язана із будь-якими російськими фейковими звинуваченнями в нібито створенні «брудної бомби», — повідомили в Держатомрегулюванні.