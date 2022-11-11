Росія заборонила вʼїзд 200 громадянам США. Серед них родичі Байдена, речниця Білого дому та історик Тімоті Снайдер

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Російська влада заборонила вʼїзд у країну 200 громадянам США. Серед них опинилися родичі президента США Джо Байдена, речниця Білого дому, члени Конгресу та навіть викладачі університетів.

Про це пише пресслужба мзс рф.

«У відповідь на нові й нові персональні санкції, що постійно вводяться адміністрацією Джо Байдена не тільки проти російських офіційних осіб, представників ділових кіл і громадськості, діячів культури, а й тих, хто з тих чи інших причин неугодний Вашингтону, на основі взаємності вводиться заборона на вʼїзд у російську федерацію щодо 200 громадян США», — заявили там.

Заборону на вʼїзд отримали сестра та брати Байдена, різні сенатори та члени Палати представників, а також їхні родичі. Під санкції потрапила і речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

Також заборону ввели проти американських бізнесменів, особливо тих, які працюють у сфері виготовлення зброї. Крім них, вʼїзд у країну заборонили різним експертам та аналітикам, зокрема й історику Тімоті Снайдеру.