Роман українського письменника увійшов до списку найкращих книг року The New Yorker

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Американський журнал The New Yorker включив роман українського письменника Андрія Куркова «Сірі бджоли» до списку найкращих книг 2022 року.

Ця книга розповідає про пенсіонера Сергіїча, який живе в «сірій» зоні на сході України разом зі своїми бджолами. Згодом Сергіїч вирушає у подорож Україною і врешті-решт опиняється у Криму.

«Хоча «Сірі бджоли» глибоко засновані на тривожній реальності війни, інколи роман нагадує казку», — зазначають в описі The New Yorker.