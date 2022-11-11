ДБР провело обшуки у «слуги» Юрія Арістова. Його захист заявив про відсутність у слідчих дозволу

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Державне бюро розслідувань вранці 11 листопада провело обшуки у нардепа від «Слуги народу», голови парламентського комітету з питань бюджету Юрія Арістова.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у ДБР, але причини обшуку не вказали.

Адвокати Арістова підтвердили факт обшуку і заявили про відсутність у слідчих дозволу.

«Слідчі зламали двері житла та вилучили телефон дружини, на який знімали такі дії на відео. Крім того, депутату не повідомили суть слідчої дії, що триває, і не запропонували добровільно видати речі, які шукають. Утім, не зрозуміло, чи є у слідчих взагалі намір знайти щось конкретне і чи вони знають, що шукають», – зазначили в юридичній компанії «Міллер», що захищає інтереси Арістова.

Захист каже, що у слідчих не було ухвали суду про проведення обшуку. Самі слідчі нібито пояснювали обшук невідкладністю. «Проникнення до житла без дозволу суду можливе лише в таких невідкладних випадках: порятунок життя людей та майна і безпосереднє переслідування осіб, яких підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення», — зазначили в юридичній компанії.

У ДБР офіційно ситуацію поки не коментували.

Арістов написав у себе в Facebook, що слідчі приходили до нього в орендовану квартиру, адресу якої він «вніс до декларації». За його словами, особисто до нього претензій у слідчих не було.

«Те, що сьогодні сталося, ускладнює мою роботу як народного депутата, голови комітету ВР з питань бюджету, бо слідчі забрали телефон», — додав він.

Джерела «Бабеля» повідомили, що провадження, у якому фігурує Арістов, зареєстроване у грудні 2021 року, але воно зі списку знищених матеріалах. Сама справа класифікована за статтями розтрата, привласнення майна (ст. 191 КК) і службове підроблення (ст. 366 КК).