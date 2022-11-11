«Укренерго» застосувало аварійні відключення ще у трьох областях
- Автор:
- Софія Телішевська
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Екстрені аварійні відключення споживачів запровадили у Сумській, Харківській та Полтавській областях.
Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
«Це вимушений крок для збалансування енергосистеми після того, як вночі енергетична інфраструктура знову була пошкоджена ворожими обстрілами», — зазначили у компанії.
Екстрені аварійні відключення споживачів також додатково застосовані у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.
В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.
Тимчасові контрольовані обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути технологічних аварій через перевантаження.
- Обʼєднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Від обстрілів постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури.