Компанія McDonaldʼs йде з білорусі. Її замінить російський фастфуд

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Chenyang Gao / Unsplash

Компанія McDonaldʼs залишає ринок білорусі. Замість неї у країні відкриють російський фастфуд «Вкусно и точка».

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«Ресторани швидкого обслуговування «МакДональдс» під управлінням Унітарного підприємства «КСБ Вікторі Ресторани» протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом «Вкусно и точка», — зазначили в заяві McDonaldʼs.

Компанія обіцяє зберегти працівникам робочі місця. Дату відкриття під новим брендом оголосять пізніше.