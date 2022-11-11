Генштаб: ЗСУ ліквідували 710 російських окупантів за добу

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Станом на 11 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 79 400 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

2 814 танків;

5 696 бойових броньованих машин;

1 817 артилерійських систем;

393 реактивні системи залпового вогню;

205 засобів протиповітряної оборони;

278 літаків;

261 гелікоптер;

4 259 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

16 кораблів/катерів;

1 505 дронів оперативно-тактичного рівня;

159 одиниць спеціальної техніки;

399 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.