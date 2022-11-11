Генштаб: ЗСУ ліквідували 710 російських окупантів за добу
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Станом на 11 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 79 400 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 814 танків;
- 5 696 бойових броньованих машин;
- 1 817 артилерійських систем;
- 393 реактивні системи залпового вогню;
- 205 засобів протиповітряної оборони;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 4 259 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 505 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 159 одиниць спеціальної техніки;
- 399 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.