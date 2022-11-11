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Генштаб: ЗСУ ліквідували 710 російських окупантів за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Станом на 11 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 79 400 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

Найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.