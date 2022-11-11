У Києві повністю прибрали російську мову з навчальних програм для дітей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Anita Jankovic / Unsplash
У Києві повністю прибрали вивчення російської мови з навчальних програм для дітей. Її більше не вивчатимуть у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Київської міської ради.
За нього проголосували 64 депутати.
Голова постійної комісії з питань освіти і науки, сімʼї, молоді та спорту Вадим Васильчук зазначив, що в умовах війни з росією є недоцільним та неправильним здійснення навчального процесу та вивчення російської мови в закладах освіти, які належать до комунальної власності.
«Очільники рф неодноразово заявляли, що «росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова». У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. Мова має значення, і в час війни — це питання національної безпеки», — зазначив він.
За його словами, проєкт рішення передбачає перехід груп та класів у школах і дитячих садках із російської мови на українську.
- Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт про особливий статус англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування. 6 червня премʼєр-міністр України Деніс Шмигаль повідомив, що англійська мова в Україні може отримати статус мови ділового спілкування. Це питання обговорювали на урядовій нараді.