ГУР: Більша частина російських військових залишається на правому березі Херсонщини, їх близько 20 тисяч

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Більша частина російських військових, дислокованих на правому березі Херсонської області, все ще залишаються там.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький пише The Guardian.

За попередніми оцінками, загальна чисельність окупантів у цьому районі становить близько 20 тисяч осіб. Скібіцький розповів, що спочатку росіяни вивезли мирних жителів, потім військових, які не брали участі в активних бойових діях, логістику та боєприпаси.

«Остання інформація, яку ми маємо, – 4-а тактична військова база нібито переведена на лівий берег. Решта все ще там, борються, ведуть бойові дії з метою забезпечити прикриття для відходу інших», – сказав представник ГУР.

За словами Скібіцького, росіяни відступають від другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські війська на початку жовтня. Але вони збудували лінію оборони навколо Херсона — і, за його словами, «час покаже», чи захочуть обороняти місто.

Скібіцький вважає, що росіяни відступлять на лівий берег ріки та займуть оборонні позиції, щоб захистити Крим. Перед відступом армія рф замінувала місцевість. Представник ГУР прогнозує, що відведені війська перекинуть на Донбас, який зараз є пріоритетним для окупантів.