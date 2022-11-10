Науковці реконструювали обличчя першої у світі вагітної мумії

Новини

Warsaw Mummy Project Human / Facebook

Польські судмедексперти реконструювали обличчя першої у світі давньоєгипетської мумії вагітної жінки («Таємничої дами»). Про це пише Daily Mail.

Науковці вважають, що жінка померла близько 2000 років тому на 28-му тижні вагітності, і, швидше за все, їй було від 20 до 30 років. Мумія вважається першим забальзамованим зразком, що містить плід. Тепер експерти використали її череп та інші останки, щоб створити два зображення, що показують, як вона могла виглядати за життя в І столітті до н. е.

Читайте також: У Єгипті археологи виявили мумії із золотими язиками

Мумію знайшли в царських гробницях у місті Фіви на початку 1800-х років, вона датується І століттям до н. е. — часом, коли Клеопатра була королевою, а в місті Фіви кипіло життя. Тіло було ретельно обгорнуте тканиною і залишене з багатим набором амулетів. У 1826 році мумію вивезли з Єгипту до Варшави і виставили в там у Національному музеї.

Плід був у нижній частині малого тазу та частково в нижній частині великого тазу і муміфікувався разом із матірʼю. Науковці робили компʼютерну томографію немовляти, однак плід був прикритий тканинами матки, тож детальних даних отримати не вдалося, окрім вимірювання голови, її окружність становила 24 см. Експерти Варшавського проєкту мумій не можуть сказати, чому саме плід не дістали з тіла, як вчиняли з іншими внутрішніми органами при муміфікації, мертвонароджених дітей зазвичай муміфікували окремо.