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Arie Wubben / Unsplash

Авіакомпанія British Airways дозволила пілотам-чоловікам користуватися косметикою та носити сумочки — у рамках перегляду правил уніформи.

Про це повідомляє Daily Mail.

Авіакомпанія розіслала співробітниками лист: «Будьте сміливими, пишайтеся, будьте собою» і висловили сподівання, що оновлене керівництво буде «прийняте всіма, незалежно від статі, гендерної ідентичності, етнічної приналежності, походження, культури, сексуальної ідентифікації».

Пілотам-чоловікам та бортпровідникам сказали, що вони можуть наносити «легку туш та помаду», накладні вії та фарбувати нігті. Також компанія помʼякшила правила щодо зачісок — це означає, що чоловіки тепер можуть носити «чоловічі пучки», а всі співробітники тепер можуть носити сумочки, незалежно від їхньої статі чи гендерної ідентичності. Але авіакомпанія, як і раніше, збереже заборону на видимі татуювання та уніформу для жінок.

Представник British Airways сказав Daily Mail: «Ми пишаємося всіма нашими колегами і прагнемо інклюзивного робочого середовища.

«Ми працювали з нашими людьми над створенням оновлених посібників з догляду, краси та аксесуарів, що дозволяє нашим колегам щодня приносити на роботу найкращу, найавтентичнішу версію себе», — додали у компанії.