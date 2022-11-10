Поліція встановила трьох військових росії, які знущалися з жителів Ірпеня, а одного чоловіка розстріляли

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Слідчі Нацполіції встановили трьох російських десантників, які причетні до знущань над цивільними жителями Ірпеня (Київська область) і розстрілу місцевого чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначені події відбувалися у березні цього року під час окупації міста. Росіяни зневажливо ставилися до місцевих, фізично і психологічно тиснули на людей під час перевірок, а також погрожували зброєю. У разі наявності шрамів або татуювань росіяни розстрілювали цивільних.

Після звільнення міста одна з потерпілих жінок розповіла, що під час окупації ховалася з іншими мешканцями у підвалі житлового комплексу. Коли росіяни їх знайшли, то погрожували кожному розстрілом. Окупанти обіцяли розстріляти її сина, оскільки вважали, що він раніше був у лавах ЗСУ.

«Жінка разом з іншими мешканцями благала не вбивати її сина разом з його вагітною дружиною. Окупанти залишили їх живими, проте, як розповіла жінка, вбили їхнього сусіда», — заявили у поліції.

Чоловіка росіяни спіймали в квартирі. Вони вивели його на вулицю і вбили. Сусіди знайшли тіло наступного ранку. Його поховали у парку біля будинку.

Трьом десантникам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).