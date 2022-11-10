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У Києві перейменували ще 11 вулиць, назви яких повʼязані з росією

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Пресслужба КМДА

У Києві перейменували ще 11 вулиць, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим. Про це Київрада оголосила 10 листопада.

Зокрема, перейменували:

У Деснянському районі:

У Голосіївському районі:

У Подільському районі:

У Дніпровському районі:

У Печерському районі:

У Соломʼянському районі:

У Святошинському районі:

У Дарницькому районі:

Нові назви обирали кияни. На рейтингове електронне голосування загалом винесли 296 обʼєктів, які відбирала експертна комісія. Кияни могли проголосувати за назви, яким віддали перевагу, у застосунку «Київ Цифровий». Назви, що отримали найбільшу підтримку, передали на розгляд та голосування Київради.