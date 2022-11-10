Іран заявив про створення гіперзвукової балістичної ракети, яка нібито здатна долати передові системи ППО

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Командувач іранських Повітряно-космічних сил Ірану генерал Амір Алі Хаджізаде заявив, що Іран створив гіперзвукову балістичну ракету, яка нібито може долати передові системи протиповітряної оборони.

Його слова наводить іранська агенція Tasnim.

Хаджізаде заявив, що ракета здатна на високій швидкості маневрувати нижче і вище земної атмосфери, однак ані її назву, ані характеристики він не повідомив.

Reuters пише, що Іран офіційно не повідомляв про випробування подібної зброї. Західні аналітики зазначають, що іранська сторона іноді перебільшує свої можливості в галузі озброєнь.