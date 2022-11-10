Мистецьку колекцію співзасновника Microsoft продали за рекордні $1,5 мільярда
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
На аукціоні продали картини та скульптури з колекції покійного співзасновника Microsoft Пола Аллена. За них виручили рекордні $1,5 мільярда.
Про це повідомляє BBC.
За даними Christie's, це був найбільший мистецький аукціон в історії. Роботи Вінсента Ван Гога, Жоржа Сера, Поля Гогена, Поля Сезанна та Густава Клімта продавали окремо — кожна коштувала понад $100 мільйонів.
Найдорожчим витвором мистецтва з цієї колекції стала робота Жоржа-Пʼєра Сера 1888 року. Її продали за $149,2 мільйона, повідомляє Christie's. Ось як вона виглядає:
Серед інших робіт-рекордсменів — картина «Сад із кипарисами» Ван Гога, яку продали за $117,2 мільйона, «Материнство II» Ґоґена— за $105,7 мільйонів, «Березовий ліс» Клімта — за $104,6 мільйона.
- Пол Аллен заснував Microsoft у 1975 році разом зі своїм другом дитинства Біллом Гейтсом. Аллен помер у 2018 році після тривалої боротьби з лімфомою.
- Загальна вартість колекції Аллена вже побила рекорд, встановлений на початку 2022 року. Тоді колекцію заможної пари з Нью-Йорка продали за $922 мільйони.