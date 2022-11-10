Middle East Eye: На війну в Україну росія відправила понад 500 сирійських бойовиків

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Росія відправила понад 500 сирійських бойовиків в Україну. Вони переважно виконують небойові завдання, наприклад, охороняють обʼєкти в Луганську та Донецьку.

Про це повідомили виданню Middle East Eye джерела в регіональній розвідці.

За їхніми даними, досвідчених бійців набрали переважно з урядових підрозділів, які підтримувала та навчала росія. До них належать 25 дивізія сил спеціального призначення, відома як «Сили тигрів», Пʼятий корпус і угруповання «Ліва аль Кудс», яке складається насамперед із палестинських сирійців.

Представник сирійського уряду на умовах анонімності розповів, що росія завербувала сирійців, зокрема з числа колишніх повстанців, через свої спецслужби та «ПВК Вагнера».

У березні міністр оборони рф сергій шойгу під час засідання Радбезу ООН зазначив, що кремль отримав понад 16 тисяч заявок від представників країн Близького Сходу щодо допомоги у війні проти України. Однак міжнародні оглядачі сприйняли цю заяву як спробу налякати Україну та інші європейські країни.

Представник сирійського уряду повідомив журналістам, що приблизно тисячу сирійських бійців привезли до росії на навчання, але лише половина з них поїхала в Україну.

Він додав, що основним завданням сирійських бойовиків є убезпечення районів, але їх можуть викликати на фронт, якщо виникне нагальна потреба.

«Сирійці не беруть участі в реальних бойових діях, вони переважно функціонують як матеріально-технічне забезпечення поблизу лінії фронту. Однак невелика кількість з них працюють у складі артилерії», — сказав чиновник.

За даними «Сирійської обсерваторії з прав людини», яка базується у Великій Британії, від вересня в Україні загинули девʼять бійців «Ліва аль Кудс» і «Сили Тигрів». Однак сирійський урядовець зазначив, що кількість загиблих набагато більша — щонайменше 50 бойовиків.