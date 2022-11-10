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Генштаб: Армія рф втратила вбитими 740 військових за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Станом на 10 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 78 690 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.