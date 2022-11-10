Генштаб: Армія рф втратила вбитими 740 військових за добу

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Станом на 10 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 78 690 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

2 804 танки;

5 682 бойові броньовані машини;

1 805 артилерійських систем;

393 реактивні системи залпового вогню;

205 засобів протиповітряної оборони;

278 літаків;

260 гелікоптерів;

4 242 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

16 кораблів/катерів;

1 499 дронів оперативно-тактичного рівня;

159 одиниць спеціальної техніки;

399 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.