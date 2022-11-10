Генштаб: Армія рф втратила вбитими 740 військових за добу
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Станом на 10 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 78 690 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 804 танки;
- 5 682 бойові броньовані машини;
- 1 805 артилерійських систем;
- 393 реактивні системи залпового вогню;
- 205 засобів протиповітряної оборони;
- 278 літаків;
- 260 гелікоптерів;
- 4 242 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 499 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 159 одиниць спеціальної техніки;
- 399 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.