ТРЦ Ocean Plaza відновить роботу з 22 листопада. Його акціонерів підозрювали у фінансуванні армії рф

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Ocean Plaza

Торгово-розважальний центр Ocean Plaza (Київ) відновлює роботу з 22 листопада. Серед його співвласників значився аркадій ротенберг — близький соратник путіна.

Про це пише Forbes.

«Повідомляємо, що з 22 листопада 2022 року ТРЦ Ocean Plaza відновлює роботу. Просимо здійснити підготовку приміщень до вищезазначеної дати», – йдеться в повідомленні до орендарів. З кінця лютого ТРЦ не працював.

Про порядок проведення робіт та ввезення чи вивезення товару орендарів повідомлять додатково.

12 серпня Печерський районний суд Києва скасував арешт будівлі ТРЦ Ocean Plaza в Києві. Суд звернув увагу, що арешт ТРЦ є надмірно обтяжливим, оскільки блокує діяльність 350 орендарів і 7 000 працівників, які забезпечують надходження до бюджетів різних рівнів близько 3 мільярдів гривень на рік.

Як пише агентство, раніше суд передав ТРЦ в управління Агентства з розшуку і управління незаконними активами (АРМА). Слідство вважає, що гроші, отримані від діяльності торгового центру перераховували через ланцюг фінансових операцій на адресу громадян рф. І на ці гроші фінансувалося виробництво та постачання боєприпасів для російської армії.

ТРЦ Ocean Plaza у 2012 році придбала російська компанія «ТПС Недвижимость» аркадія ротенберга, російського олігарха з оточення путіна. У 2019 році бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza.