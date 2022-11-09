У США чоловік виграв в лотерею $2,04 мільярда — це найбільший в історії приз

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У США мешканець штату Каліфорнія виграв рекордний джекпот у лотереї Powerball — $2,04 мільярда. Це найбільший в історії країни лотерейний приз.

Про це повідомляє Forbes.

Виграшний квиток продали у сервісному центрі округу Лос-Анджелес в Альтадені. CNBC пише, що виграшний квиток придбав чоловік, на імʼя Джозеф Чахайєд. Він збирається розділити виграш зі своєю родиною, до якої наразі входять 10 онуків.

«Мій син чекає на дитину через два місяці, тому ми раді, що можемо влаштувати гарне свято на честь ще однієї дитини», — розповів чоловік.

Переможець забере додому меншу суму після вирахування всіх податків. Скільки саме — невідомо, але лотерейний приз оподатковується федеральним прибутковим податком у розмірі 37% від виграшу.

Переможець лотереї Powerball може вибрати два способи отримання виграшу: або разовий платіж (буде набагато менша сума — $629 млн) або серія з 30 платежів, які нараховуються протягом 29 років (по $43 млн кожен).

Попередній світовий рекорд з найбільшого лотерейного джекпоту встановили у січні 2016 року.