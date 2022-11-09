Зеленський підписав указ про створення чотирьох військових адміністрацій у Херсонській області
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент Володимир Зеленський підписав указ № 760/2022 про створення чотирьох військових адміністрацій у Херсонській області.
Указом утворюються Долматівська сільська військова адміністрація Скадовського району, Голопристанська міська військова адміністрація Скадовського району, Каховська міська військова адміністрація Каховського району та Хрестівська сільська військова адміністрація Каховського району.
Виконати указ доручено Генеральному штабу ЗСУ і Херсонській обласній державній адміністрації.
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