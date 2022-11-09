В Ужгороді демонтували 11-метровий пам’ятник радянському солдату

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В Ужгороді біля кордону зі Словаччиною демонтували памʼятник радянському солдату, який носив назву «Україна-Визволителям» і був зведений у 1970 році на вулиці Собранецька (поблизу КПП «Ужгород»).

Про це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація.

Рішення демонтувати пам’ятник прийняли ще 13 жовтня. його пояснили аварійним станом монументу. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявляв, що він несе загрозу життю людей і може впасти на ділянку перетину держкордону.

У планах влади встановити на місці радянського солдата пам’ятник на честь закарпатських штурмовиків 128 бригади ЗСУ, які наразі боронять Україну у запеклих боях проти російських окупантів.