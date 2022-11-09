США і росія обговорять поновлення інспекцій обʼєктів ядерної зброї

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Делегації США та росії найближчими тижнями планують зустріч, на якій обговорять поновлення інспекцій обʼєктів ядерної зброї відповідно до нового договору про стратегічне наступальне озброєння. Це питання було заморожене після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Як пише Bloomberg, представник Держдепартаменту Нед Прайс підтвердив, що двостороння консультативна комісія збереться в найближчому майбутньому. Деталі він не повідомив, проте джерела кажуть, що на зустрічі США порушать питання інспекцій.

Можливим місцем зустрічі називають Каїр, але орієнтовні дати поки узгоджуються.