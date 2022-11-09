В Італії археологи знайшли понад два десятки давньоримських бронзових статуй

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Reuters

В Італії археологи знайшли понад два десятки бронзових статуй давньоримських часів.

Про це пише CNN.

Це сталося в місті Сан-Кашано-дей-Баньї у провінції Сієна, приблизно за 160 кілометрів на північ від Риму. Археологи досліджували тамтешні руїни стародавньої лазні з 2019 року.

«Це дуже важлива, виняткова знахідка», — сказав координатор розкопок Якопо Таболлі.

За його словами, статуї Гігеї, Аполлона та інших греко-римських божеств прикрашали святилище, також їх занурювали в термальні води під час ритуалу, «імовірно, приблизно в першому столітті нашої ери». Ось як вони виглядають:

Reuters

Команда Таболлі знайшла 24 великі статуї, а також кілька менших статуеток. Матеріал, з якого вони зроблені, свідчить, що вони належали мешканцям елітних стародавніх поселень.

Міністерство культури Італії повідомило, що статуї відправили в реставраційну лабораторію у місті Гроссето. Згодом їх виставлять у новому музеї в Сан-Кашіано.