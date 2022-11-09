За добу ЗСУ ліквідували ще 780 окупантів

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Упродовж 8 листопада російська армія втратила вбитими ще 780 солдатів. Загалом за 259 днів вторгнення росіяни недорахувалися 77 950 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці: