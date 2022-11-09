За добу ЗСУ ліквідували ще 780 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Упродовж 8 листопада російська армія втратила вбитими ще 780 солдатів. Загалом за 259 днів вторгнення росіяни недорахувалися 77 950 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 801 танк (+15 за минулу добу);
- 5 666 бойових броньованих машин (+12);
- 1 802 артилерійські системи (+11);
- 393 РСЗВ (+2);
- 205 засобів ППО (+2);
- 278 літаків;
- 260 гелікоптерів;
- 1 483 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+7);
- 399 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 227 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+11);
- 158 одиниць спеціальної техніки (+2).