Петиція з проханням не встановлювати в Києві головну ялинку набрала потрібну кількість голосів. Тепер її розгляне Київрада
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Петиція із закликом відмовитися від встановлення головної ялинки України набрала необхідні для розгляду 6 тисяч підписів.
Про це свідчать дані сайту електронних петицій Київської міської ради.
Авторка петиції Наталія Попович обґрунтувала свою пропозицію тим, що вважає недоречним витрачати кошти на встановлення ялинки в умовах воєнного стану.
«Виділенні кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи допомогу ВПО. Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде в кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки Країни», — йдеться в тексті петиції.
- Електронна петиція від киян має набрати 6 тисяч підписів — після цього столична влада має розглянути її протягом 10 робочих днів від оприлюднення інформації про початок розгляду. Наразі Київрада не реагувала на петицію.
- Президент Folk Ukraine Ігор Добруцький, який займався організацією новорічного свята на Софійській площі минулого року, уже повідомив про підготовку до встановлення головної ялинки країни в Києві.