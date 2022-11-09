У прикордонних військах білорусі формують підрозділи операторів ударних дронів

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На Волинському та Поліському напрямках не зазнала суттєвих змін, але білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

За даними Генерального штабу ЗСУ, у білорусі триває формування російсько-білоруського угрупування військ. Військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади зс рб у якості «братської» допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії зс рф до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.

У складі прикордонних військ республіки білорусь створюються підрозділи операторів ударних БпЛА.

Правоохоронні органи республіки білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або критикують владу, чи так звану спеціальну військову операцію російської федерації в Україні.