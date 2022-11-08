Sky News: Росія заплатила за іранські дрони готівкою та західними зразками зброї

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Росія заплатила Ірану €140 мільйонів готівкою за поставку дронів. Також іранській владі передали західні зразки зброї на вивчення.

Про це пише Sky News із посиланням на власні джерела.

Російський військовий літак привіз це все уранці 20 серпня в аеропорт Тегерану. На борту була готівка, а також захоплена в Україні західна зброя. Йдеться про британський протитанковий ракетний комплекс NLAW, американський ПТРК Javelin та зенітну ракету від Stinger.

Іранські військові зможуть вивчити західну зброю та, ймовірно, скопіювати її, створивши власні аналоги.

Також джерела повідомили, що за останні кілька днів росія та Іран уклали нову угоду на поставку дронів на загальну суму €200 мільйонів.