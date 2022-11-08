В «Укренерго» обіцяють за кілька днів значно покращити ситуацію зі світлом, якщо не буде нових обстрілів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
У компанії «Укренерго» обіцяють за кілька днів значно покращити ситуацію з електропостачанням на півночі та в центрі України. Але це за умови, якщо не буде нових обстрілів.
Про це заявив гендиректор «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.
«Думаю, нам усім, споживачам, потрібно ще перетерпіти кілька днів за умови, що не буде нових обстрілів, для того щоб відбулися відчутні полегшення з енергоспоживанням, щоб графіки відключення були комфортнішими. За відсутності обстрілів (а це важлива умова!) ми зможемо покращити енергопостачання у Центральному і Північному регіонах», — пояснив він.
Водночас Кудрицький не виключає і вірогідності повного блекауту, якщо росіяни продовжать бити по енергосистемі. Він наголосив, що спрогнозувати такий сценарій неможливо, але енергетики теж готуються до такого.
- Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що українським енергетикам потрібно від 3 до 5 тижнів, щоб повернути «комфортний рівень» після російських ударів. Це за умови, що війська росії не завдадуть нових ракетних ударів.
- Обʼєднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Від обстрілів постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури.