Disney закриває свій офіс у росії. Компанія вже звільнила більшість співробітників
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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pan xiaozhen / Unsplash
Кінокомпанія The Walt Disney Company закриває свій офіс у Москві. Більшість співробітників уже звільнили.
Про це пише російське профільне видання «Бюллетень кинопрокатчика».
Кінопрокатний відділ студії розташовувався у Москві. Частина команди, яка залишилися, перебазується на інше місце і займатиметься завершенням діяльності Disney у росії.
Наразі майже вся комунікація з контрагентами в країнах СНД відбувається напряму через американський офіс Disney.
У березні 2022 року Disney оголосила, що припиняє прокат своїх фільмів у росії. Минулого місяця там перестав працювати російськомовний сайт та акаунти компанії у соцмережах.
- У серпні компанія Disney повідомила, що має 221,1 мільйона підписників на своїх трьох стримінгових платформах станом на початок липня. Кількість підписників Disney+ зросла на 14,4 мільйона за квартал — це набагато більше, ніж очікували аналітики. Таким чином Disney за кількістю підписників обійшла Netflix. Компанія володіє телевізійною платформою Hulu, спортивним каналом ESPN+ та стримінговою платформою Disney+.