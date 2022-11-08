Disney закриває свій офіс у росії. Компанія вже звільнила більшість співробітників

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Кінокомпанія The Walt Disney Company закриває свій офіс у Москві. Більшість співробітників уже звільнили.

Про це пише російське профільне видання «Бюллетень кинопрокатчика».

Кінопрокатний відділ студії розташовувався у Москві. Частина команди, яка залишилися, перебазується на інше місце і займатиметься завершенням діяльності Disney у росії.

Наразі майже вся комунікація з контрагентами в країнах СНД відбувається напряму через американський офіс Disney.

У березні 2022 року Disney оголосила, що припиняє прокат своїх фільмів у росії. Минулого місяця там перестав працювати російськомовний сайт та акаунти компанії у соцмережах.