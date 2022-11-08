Кабмін вирішив скасувати податки на імпорт генераторів та акумуляторів

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УНІАН

Кабінет міністрів вирішив скасувати податки на ввезення електрогенераторів, трансформаторів, акумуляторів, електродвигунів, газогенераторів, водонагрівачів, обігрівачів та іншого подібного важливого обладнання для проходження опалювального сезону.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.

Кабмін розраховує, що скасування сплати ПДВ та ввізного мита наповнить ринок дефіцитним обладнанням та знизить ціни.

Уряд затвердить відповідну постанову сьогодні.

Шмигаль додав, що попри обстріли, диверсії та кібератаки опалювальний сезон в Україні розпочався. Майже 60% усіх обʼєктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато.

«Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій», — повідомив премʼєр.