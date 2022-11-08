Туреччина почала платити за частину російського газу в рублях

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Туреччина почала платити рублями за частину російського газу. У найближчі місяці частка платежів у рублях збільшиться.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез, пише Reuters.

Туреччина і росія домовилися про рублеві розрахунки за постачання природного газу у вересні. Це допоможе росії зміцнити свою валюту на тлі західних санкцій за вторгнення в Україну, оскільки більшість енергетичних угод укладаються в доларах або євро.

Донмез також прокоментував пропозицію путіна створити газовий хаб у Туреччині. Анкара до кінця цього року хоче розробити дорожню карту і презентувати її постачальникам та покупцям, щоб «почути їхню думку».