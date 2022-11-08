Туреччина почала платити за частину російського газу в рублях
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Туреччина почала платити рублями за частину російського газу. У найближчі місяці частка платежів у рублях збільшиться.
Про це заявив міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез, пише Reuters.
Туреччина і росія домовилися про рублеві розрахунки за постачання природного газу у вересні. Це допоможе росії зміцнити свою валюту на тлі західних санкцій за вторгнення в Україну, оскільки більшість енергетичних угод укладаються в доларах або євро.
Донмез також прокоментував пропозицію путіна створити газовий хаб у Туреччині. Анкара до кінця цього року хоче розробити дорожню карту і презентувати її постачальникам та покупцям, щоб «почути їхню думку».
- 31 березня путін підписав указ, згідно з яким від 1 квітня 2022 року «недружні країни» зобовʼязані оплачувати газ у російських рублях, інакше поставок не буде. Згідно з механізмом, європейські компанії продовжать платити Газпромбанку за свій імпорт у євро, гарантуючи, що вони не порушать режим санкцій. Потім цей Газпромбанк, який досі не перебуває під санкціями ЄС, на їхнє прохання конвертує депозити в євро в рублі для подальшого платежу. Більшість країн від цього відмовилася.