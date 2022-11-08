Українська розвідка отримала російські методички, які роздали пропагандистам для мінімізації невдоволень серед мобілізованих

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Українська розвідка отримала у своє розпорядження російські методички, які отримали пропагандисти для мінімізації невдоволень серед мобілізованих росіян.

Про це повідомляє персслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Пропагандистам і державним ЗМІ наказано поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати термін «мобіки». Не розділяти мобілізованих і військовослужбовців, а називати їх всіх «воїнами» або «солдатами».

Українські війська наказано називати називати «бойовиками» та «збройними формуваннями». Пропагандистам заборонено вживати абревіатуру ВСУ. Військове керівництво України просять приписувати «західним кураторам Києва».

Тих, хто тікав із росії від мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи їх «убєжантами» та «пєрєждунами».

Крім цього, пропагандистам наказано більше не називати вибухи та партизанські диверсії «хлопками».

«Поява нових методичок свідчить про те, що проблема в російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво рф зі свого боку традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням замість того, щоб вирішити цю проблему», — заявили в ГУР.