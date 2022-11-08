Українська розвідка отримала російські методички, які роздали пропагандистам для мінімізації невдоволень серед мобілізованих
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Українська розвідка отримала у своє розпорядження російські методички, які отримали пропагандисти для мінімізації невдоволень серед мобілізованих росіян.
Про це повідомляє персслужба Головного управління розвідки Міноборони.
Пропагандистам і державним ЗМІ наказано поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати термін «мобіки». Не розділяти мобілізованих і військовослужбовців, а називати їх всіх «воїнами» або «солдатами».
Українські війська наказано називати називати «бойовиками» та «збройними формуваннями». Пропагандистам заборонено вживати абревіатуру ВСУ. Військове керівництво України просять приписувати «західним кураторам Києва».
Тих, хто тікав із росії від мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи їх «убєжантами» та «пєрєждунами».
Крім цього, пропагандистам наказано більше не називати вибухи та партизанські диверсії «хлопками».
«Поява нових методичок свідчить про те, що проблема в російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво рф зі свого боку традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням замість того, щоб вирішити цю проблему», — заявили в ГУР.
- 4 листопада путін заявив, що в рф мобілізували 318 тисяч росіян, з яких 49 тисяч вже на війні проти України. Офіційно російська влада планувала мобілізувати 300 тисяч росіян. Путін пояснив більшу кількість мобілізованих «потоком добровольців». Водночас міністр оборони сергій шойгу 1 листопада називав зовсім інші цифри — він казав, що в Україну відправили 87 тисяч мобілізованих.
- 7 листопада ЗМІ показали методички кремля, які повинні підготувати росіян до відступу їхніх військ із Херсону.