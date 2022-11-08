Зеленський пропонує Раді продовжити дію воєнного стану і мобілізацію

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Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти № 8189 і № 8190, які пропонують продовжити дію воєнного стану та мобілізацію в Україні.

Документи зареєстрували на сайті Ради 8 листопада. Наразі обидва проєкти закону переюувають на розгляді керівництва парламенту.

Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк написав, що Рада на найближчому пленарному засіданні, імовірно, продовжить воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів — до 19 лютого 2023 року.