Зеленський пропонує Раді продовжити дію воєнного стану і мобілізацію
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- Костя Андрейковець
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Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти № 8189 і № 8190, які пропонують продовжити дію воєнного стану та мобілізацію в Україні.
Документи зареєстрували на сайті Ради 8 листопада. Наразі обидва проєкти закону переюувають на розгляді керівництва парламенту.
Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк написав, що Рада на найближчому пленарному засіданні, імовірно, продовжить воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів — до 19 лютого 2023 року.
- Від початку російського вторгнення в Україні встановлений воєнний стан, а також оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати із країни. Наразі воєнний стан і загальна мобілізація діють до 21 листопада 2022 року.
- 4 листопада Рада ухвалила закон про бронювання від мобілізації військовозобовʼязаних, що визначає категорії громадян (чоловіків), які не підлягають призову у військо.