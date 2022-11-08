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Мінʼюст затвердив перелік майна Компартії, яке конфіскує держава. Це десятки мільйонів гривень

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Синиця Олександр / УНІАН

Міністр юстиції України Денис Малюська підписав наказ із затвердженим переліком майна Комуністичної партії, яке перейде у власність держави.

Спершу суд заборонив діяльність комуністів в Україні, а потім постановив передати державі майно партії. Профільне міністерство мало проаналізувати все майно політичного утворення.

У загальному переліку майна — 84 одиниці активів, зокрема:

За оцінкою руху «ЧЕСНО», серед усіх заборонених партій Компартія має найбільше майна — на десятки мільйонів гривень.

Майно Компартії розташоване по всій країні — від Закарпаття до Луганщини та від Криму до Сумщини. Однак найбільше її обʼєктів — на окупованій території, особливо у Криму та на Донбасі.

З автівок там є вітчизняні «Славути» 2004—2008 років випуску, дві «Газелі» та LADA Samara 2012 року виробництва.