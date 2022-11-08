Мінʼюст затвердив перелік майна Компартії, яке конфіскує держава. Це десятки мільйонів гривень
- Автор:
- Софія Телішевська
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Синиця Олександр / УНІАН
Міністр юстиції України Денис Малюська підписав наказ із затвердженим переліком майна Комуністичної партії, яке перейде у власність держави.
Спершу суд заборонив діяльність комуністів в Україні, а потім постановив передати державі майно партії. Профільне міністерство мало проаналізувати все майно політичного утворення.
У загальному переліку майна — 84 одиниці активів, зокрема:
- вісім корпоративних прав;
- дві торгові марки;
- 18 транспортних засобів;
- дві земельні ділянки;
- 54 одиниці нерухомого майна (житлові будинки, будівлі, споруди, а також їхні окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення тощо).
За оцінкою руху «ЧЕСНО», серед усіх заборонених партій Компартія має найбільше майна — на десятки мільйонів гривень.
Майно Компартії розташоване по всій країні — від Закарпаття до Луганщини та від Криму до Сумщини. Однак найбільше її обʼєктів — на окупованій території, особливо у Криму та на Донбасі.
З автівок там є вітчизняні «Славути» 2004—2008 років випуску, дві «Газелі» та LADA Samara 2012 року виробництва.
- 5 липня Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив діяльність Комуністичної партії України. Суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України, заборонивши діяльність партії в Україні, а її кошти й активи (обласних, міських, районних організацій, осередків і структурних утворень) передав у власність держави.