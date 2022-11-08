Зірка кіновсесвіту Marvel Кріс Еванс став найсексуальнішим чоловіком року

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За версією американського журналу People, найсексуальнішим чоловіком 2022 року став голлівудський актор Кріс Еванс, найбільш відомий за роллю Капітана Америки у кіновсесвіті Marvel.

«Мама буде щаслива. Вона пишається абсолютно всім, що я роблю, але цим вона насправді зможе похизуватися», — сміється Кріс.

За словами Кріса, друзі часто жартують через те, що його називають секс-символом. Також він зізнався, що готовий одружитися і стати батьком, але не став вдаватися до подробиць особистого життя.

«Це те, чого я справді хочу. Тільки не чекайте, що я багато про це говоритиму, деякі речі хочеться залишити тільки для себе», — сказав Еванс.

Кріс Еванс народився в 1981 році в Бостоні, США. З 2000 року за його участю вийшли десятки фільмів, але найбільше він відомий світу як Капітан Америка з «Месників». Також він знімався у «Фантастичній четвірці», «Не дивіться вгору», «Королі вулиць», «Недитяче кіно» та багатьох інших фільмах.

Крім того, Кріс проявив себе як режисер, продюсер та як актор на сцені Бродвею.