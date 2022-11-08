Reuters: Китай скасував відеозвернення голови Ради ЄС на відкритті виставки в Шанхаї. Шарль Мішель мав говорити про війну в Україні

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Китайська влада скасувала промову президента Європейської ради Шарля Мішеля на церемонії відкриття торгової виставки в Шанхаї.

Про це пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

Згідно з уривками звернення, які є у розпорядженні журналістів, у цій промові президент Ради ЄС жорстко критикував «незаконну війну росії проти України» та зазначив, що Європа отримує з неї «важливі уроки».

За словами Мішеля, Євросоюз був надмірно залежним від російського викопного палива, що призвело до торгового дисбалансу.

«В Європі ми хочемо балансу в наших торгових відносинах, щоб уникнути надмірної залежності. Це також стосується наших торгових відносин із Китаєм», — цитують промову Мішеля джерела Reuters.

Президент Євроради також мав закликати Китай зробити більше, щоб припинити кровопролиття в Україні.

«Президента Мішеля запросили виступити на пʼятому форумі Хунцяо/CIIE в Шанхаї. Відповідно до запиту китайської влади, ми надали попередньо записане повідомлення, яке зрештою не показали. Ми спрямували його через звичайні дипломатичні канали», — сказав речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

Міністерство закордонних справ Китаю, співорганізатори виставки, Міністерство торгівлі Китаю та міська влада Шанхаю не відповіли на запит Reuters про коментарі.

На сайті виставки зазначено, що після президента Китаю Сі Цзіньпіна на церемонії виступали директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду, генеральний директор Світової організації торгівлі, а також президенти Індонезії, Шрі-Ланки та білорусі.