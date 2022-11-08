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Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували понад 700 окупантів і знищили 15 російських танків

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty / Anadolu Agency / Contributor

Станом на 8 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 77 170 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: