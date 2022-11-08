З наступного тижня відключень світла стане менше, якщо не буде нових ударів по енергомережам
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay / Alberto Sanchez
З наступного тижня відключень електроенергії може поменшати, якщо не буде нових ворожих атак по інфраструктурі.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
За його словами, найскладніша ситуація після пʼяти російських масованих ракетних ударів склалася на північному сході України, зокрема в Київській та Харківській областях.
У цих регіонах, крім графіків планових погодинних відключень, доводиться застосовувати додаткові аварійні, щоб збалансувати енергосистему.
«Ми зараз працюємо над тим, щоб покращити ситуацію в мережі, як у Києві та області, так і в північному регіоні — у Харківській, Полтавській та Сумській областях... Я думаю, що всім споживачам у цих регіонах потрібно потерпіти кілька днів, за умови, що не буде обстрілів, щоб уже були відчутні покращення та щоб графіки відключення стали більш комфортними», — розповів Кудрицький.
В «Укренерго» зазначають, що цього тижня енергетикам «доведеться ще попрацювати» та в разі відсутності нових ракетних обстрілів їм вдасться покращити ситуацію з енергопостачанням у центральному та північному регіонах країни.
Наразі ключовим завданням є ремонт магістральних мереж у центральному та північному регіонах, щоб можна було передати туди необхідні обсяги потужності від електростанцій з інших областей.
Це дозволить усунути необхідність обмежувати споживання електроенергії.
- Обʼєднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Від обстрілів постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури.
- Компанія «Укренерго» застосує 8 листопада планові відключення електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Вони мають відбуватися за графіком.