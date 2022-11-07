«Чому диктатори бояться дівчат» та враження від росії репетитора з англійської. Провідні видання світу про війну 7 листопада

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Якщо спиратися на логіку дій диктаторів, то путін навряд чи вдасться до використання ядерної зброї, пише в колонці на Foreign Policy дослідник воєн Ден Райтер. Ризики ескалації бувають надмірними навіть для автократів, які переживають кризу ― і подібні путіну лідери держав усе ж відмовлялися від найрадикальніших кроків ― особливо від тих, які не вплинули б суттєво на хід війни. А застосування ядерної зброї не приведе до перемоги у війні: для обмеженого ядерного удару в Україні мало стратегічних цілей, руйнування яких могло б принести рф перевагу, вважає автор. Натомість це призвело б до остаточного розриву взаємин із Заходом і до відмови від співпраці з боку Китаю та Саудівської Аравії. Та й НАТО може вирішити відкрито вступити у війну. Навряд чи це те, чого хоче путін ― зрештою, програш у війні не означає автоматично, що все втрачено. Автор підводить до висновку, що рівень паніки серед союзників варто знизити, а Захід має продовжити підтримку України й припинити говорити про «мир за будь-яку ціну».

«Чому диктатори бояться дівчат» ― так називається стаття на War on the Rocks за авторства групи дослідниць та дослідників Центру стратегічних та міжнародних студій. У статті йдеться про численні приклади жіночих протестів, які змінювали хід історії, та про активні дії авторитарних режимів, спрямовані на придушення гендерної рівності. В авторитарних режимах гендер відіграє важливу роль в утриманні влади, а виклики усталеній гендерній системі часто ведуть до соціальних змін. Автократичні правителі по всьому світу приймають патріархальний тоталітаризм і використовують концепцію гендеру як інструмент інформаційної війни, а гендерні норми ― як інструмент репресій. Так і в росії путін маніпулює так званими традиційними цінностями і протиставляє їх «декадентському» Заходу, що вже призвело до погіршення ситуації з дотриманням прав жінок. У Китаї комуністична партія також усе активніше розглядає фемінізм як загрозу для виживання партії, йдеться у статті. Отже, якщо диктатори ставлять у центр своїх режимів придушення гендерної рівності, це означає, що підтримувати й просувати її є критично важливим, доходять висновку автори. Щоб утілити ці ідеї в життя, США варто ширше враховувати гендерні аспекти у формуванні зовнішньої та оборонної політики, наприклад, додавши гендерний аспект до військових ігор та симуляцій, а також активніше залучати жінок до фактичного прийняття рішень.

Про настрої в росії на основі власних спостережень за родиною, в якій він працює, в есеї на The Economist пише приватний домашній репетитор з англійської мови. Його 14-річний учень, представник заможних росіян, на початку війни активно повторював офіційні наративи про «спеціальну операцію» та «несправжність» України. Днями ж автор помітив, що його підопічний пересилає друзям проукраїнські відео в ТіkТоk та українські меми. Навіть атмосфера в місті змінюється, пише автор: велика літера Z на фасаді муніципальної будівлі нещодавно зникла. У суспільстві немає поваги до своєї армії чи віри в неї: зі збройними силами росії тепер повʼязані або жарти, або плач сімей, в яких зʼявились мобілізовані. Попри життя в росії протягом кількох останніх років автор пише, що прийняв рішення поїхати, оскільки більше не може розуміти росію та не відчуває себе її частиною.

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