Угорщина не підтримує план Єврокомісії про виділення Україні €18 мільярдів

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Угорщина не підтримає новий план Європейської комісії про довгострокову фінансову підтримку України. Єврокомісія пропонує виділити Україні €18 мільярдів.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Він зазначив, що Угорщина вже надала Україні значну фінансову допомогу і готова це робити й надалі — але на підставі двосторонніх домовленостей. А от довгостроковий план на основі запозичень Угорщина не підтримає, бо він був неефективним під час пандемії коронавірусу.

Також Сіярто нагадав, що угорський уряд вже виділив десятки та сотні мільйонів євро на підтримку українських лікарень, шкіл, церков тощо.

«Ми готові продовжити фінансову підтримку на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, безумовно, не будемо підтримувати будь-які спільні позики ЄС у цій сфері», — зазначив він.